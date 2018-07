“Confiança no cartucho é certeza no tiro. Alcance, velocidade e grupamento. Condição essencial para uma boa caçada. Cartuchos Cruzeiro proporcionam eficiência e segurança porque são fabricados pela Cia. Brasileira de cartuchos, especialmente para o nosso clima, sob rigoroso controle técnico. Portanto, quando o tiro não pode falhar, use o cartucho que não falha”. Fundada em 1926, a CBC tem duas fábricas de armas e munições, em Ribeirão Pires/SP e em Montenegro/RS. A unidade de Ribeirão Pires, no grande ABC, é a maior fábrica de munições do hemisfério Sul. A fábrica de Montenegro, inaugurada em novembro de 2000, fica a 62 km de Porto Alegre e produz cartuchos de caça e armas longas.

O anúncio acima é do dia 10 de setembro de 1950.

