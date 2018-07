A ilustração mostra as instalações da Companhia Industrial Martins Barros, na Rua Boa Vista, 46, Centro de São Paulo.

“Assim como os planetas girando em torno do Sol, dele recebem calor e vida, também a lavoura e as indústrias agrícolas dos 21 estados do Brasil, girando em torno de nossas oficinas, delas recebem maquinismos, acessórios, condição de vida e movimento”.

25 de dezembro de 1919.

Mais reclames industriais AQUI.

Mais 1919 AQUI.