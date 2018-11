“Preguiça e fraqueza? Vanadiol. Homens sem energia, moças desanimadas! Não é sua culpa! É a fraqueza que o deixa cansado, pálido, com moleza no corpo e olhos sem brilho. A fraqueza atrasa a vida porque anula as forças para o trabalho. Vanadiol aumenta os glóbulos sanquíneos e vitaliza o sangue enfraquecido. É de gosto delicioso e pode ser usado em todas as idades”.

2 de março de 1950.

Outros reclames de remédios AQUI.

Siga-nos no Twitter!