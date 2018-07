Corinthians em campo em 1910

Notícia de 5 de setembro de 1910, vale a pena comparar o texto da época com a objetividade dos atuais: “Terceiro e último match internacional – Corinthians vs. scratch de estrangeiros – vitória do Corinthians por oito goals a dois. Hontem, despedia do team dos Corinthians, uma enchente colossal, talvez umas dez mil pessoas. Dia feio, céu indeciso. No ar plumbeo, longe a longe, umas claridades diaphanas, que desapareciam logo. Dentro das archibancadas aos extremos da pista, um público sedento de emoções. Mas a cor da luz era de um pardo desmaiado e facilmente se adivinhava que a alma da assistência sentia os efeitos da mysanthropia da tarde…”

