Prédio dos Correios

Inaugurado no dia 22 de outubro de 1922, como parte das comemorações do primeiro centenário da Independência, a agência central dos Correios em São Paulo é até hoje um marco na arquitetura da cidade. O Vale do Anhangabaú tornou-se referência na cidade desde 1910, graças ao projeto de ajardinamento do paisagista francês Joseph Antoine Bouvard. Na região já existiam o Teatro Municipal, o Hotel Esplanada e o Viaduto do Chá. O projeto da sede dos Correios é do arquiteto italiano Domiziano Rossi e foi concluído por Renzo Ranzini, ambos do escritório de Ramos de Azevedo. A imagem ao lado foi publicada em 28 de junho de 1929.

