Corsa Wind no lançamento, na edição de 11 de março de 1994 (confira no Acervo Estadão). Maior sucesso da General Motors do Brasil e um dos maiores sucessos da marca no mundo, o Corsa deixou de ser produzido pela empresa ontem. Foram mais de dois milhões de unidades em 18 anos.

Veja abaixo a propaganda do Corsa em 1994:

