“A tiros… a faca… com a força de seus punhos e sua coragem indomável ele conquistou o Kentucky. A epopéia inesquecível escrita com ferro e fogo. Fess Parker em Daniel Boone. Em cartaz no cine Marabá”.

Dia 22 de abril de 1967.

Veja a abertura do seriado que fez sucesso na TV:

Hoje o seriado seria incorreto por exibir a matança de índios e animais. Nem o gorro de peles do herói seria aceito.

