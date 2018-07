Avião DC-6 no aeroporto Santos Dumont: “O Loide Aéreo lhe dá mais – em tempo e conforto! Você parte e chega no centro do Rio de Janeiro. Ganha no luxo do vôo e na comodidade do embarque e desembarque”. 29 de outubro de 1961.

Abaixo, vídeo com o DC-6 na época do seu lançamento:

