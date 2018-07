Dê asas aos seus dedos

Anúncio da máquina de escrever Halda, publicado em 16 de março de 1952.

O homem de chapéus com asas é uma referência ao personagem Mercúrio da mitologia romana (associado ao deus grego Hermes). Mercúrio era um mensageiro e deus do comércio. Seu nome é relacionado à palavra latina merx (mercadoria). Era o deus romano encarregado de levar as mensagens de Júpiter, por isso sua imagem é associada também à imprensa. A palavra mercurial é geralmente usada para se referir a algo ou alguém errático, volátil ou instável, derivado da rapidez dos vôos de Mercúrio de um lugar a outro.

Mais máquinas de escrever AQUI.

Mais 1952 AQUI.

Siga-nos no Twitter!