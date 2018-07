“Tudo anda bem com Bardahl” era o slogan do detetive Bardahl. Ele ensinava aos brasileiros a importância dos óleos aditivos com a ajuda da sua ‘turminha brava’ (Antônio Sujo, Zé dos Anéis Presos, Carvãozinho e Chico Válvula Presa.

12 de junho de 1960.

