O paradoxo, na vida

É lei de peso e medida,

Ninguém lhe pode escapar;

E assim, dúvida não resta

Que em tudo se manifesta

O prazer de contrariar



É torta a Rua Direita

Rua larga é rua estreita,

Mulherzinha é ‘pancadão’,

Viúva alegre é ‘caso sério’,

Rua em que há um cemitério

Se diz da Consolação.



Hoje, dia do trabalho,

Dia da pena e do malho,

Do volante e do balcão;

Hoje que o mundo devia,

Mais que em outro qualquer dia

Trabalhar, de coração;



Hoje, na ‘cheise’ estendido,

Num pijama vestido,

Lá fica em casa o tratente,

Lá fica em casa o magnata,

comendo taboinhas Lacta

Com Guaraná Espumante!

1º de Maio de 1957.

Mais reclames de trabalho AQUI.

Reclames do Estadão: A história do anúncio impresso

Instagram Twitter Facebook Pinterest