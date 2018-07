O anúncio da enceradeira Epel mostrava quais eram as preocupações da mulher em 1954: “O tempo está voando, espero visitas, meu marido quer a casa brilhando, estou sem empregada, as horas da manhã são curtas, está quase na hora do almoço… e ainda não encerei a casa!”

1 de maio de 1954.

