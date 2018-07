Em 1939, a Lacta lançou o chocolate Diamante Negro em homenagem ao jogador Leônidas da Silva. O chocolate é um sucesso comercial até hoje.

“Diamante Negro venceu pelas suas reais qualidades, garantidas pelo critério de fabricação e fino acabamento que caracterizam todos os produtos Lacta. A sua embalagem original, envoltório de celofane negro, rótulo preto e prata, onde se distingue o emblema Lacta, são as singelas roupagens de um excelente produto. Os fregueses e consumidores do Diamante Negro não devem pois, confundir o seu chocolate preferido com outro qualquer de qualidade e procedência duvidosa. Diamante Negro só existe um, fabricado por Lacta, a marca que inspira confiança!”

3 de fevereiro de 1939. Confira a edição no Acervo Estadão.

Reclames do Estadão: A história do anúncio impresso

