Diga isto ao seu marido

“Quando seu marido estiver sem apetite e se sentir indisposto ou adoentado, com empachamento, peso, dor e outros desarranjos do estômago, a língua suja, mau gosto na boca de manhã ou durante o dia, peso, calor e dor de cabeça, tonturas, nervosismo, certas coceiras e irritações na pele, mal estar depois de comer, preguiça, moleza geral, dores, cólicas e outas perturbações do ventre, muita sede e quentura na garganta, ânsias e vontade de vomitar, mau hálito, indigestão e arrotos, gases, diga-lhe que todos estes sofrimentos são causados por substâncias infectadas e fermentações tóxicas no estômago e intestinos, e que use Ventre-Livre sem demora. Ventre-Livre evita e trata estes sofrimentos porque combate à prisão de ventre e limpa o estômago e intestinos das substâncias infectadas e fermentações tóxicas que tão grande mal podem causar a todo o organismo.Lembre-se sempre: Ventre-Livre não é purgante. Tenha sempre em casa.”

3 de maio de 1955.

Outros remédios de antigamente

