Domingo já foi dia de descanso

“Houve uma época em que o domingo era realmente um dia de descanso, lembra? Era uma época em que não havia tantos automóveis, e em que as estradas pareciam mais largas. Bons tempos aqueles… mas passaram. Hoje, se v. quiser descansar, distrair-se e ficar sossegado nos fins de semana, é bom começar a pensar num lugar por aqui mesmo. Um lugar como o São Paulo. Lá v. tem três piscinas, quadra de basquete, volei e tênis, tudo o que v. precisa para passar um grande fim de semana. Vale à pena comprar um título do São Paulo. Eles estão à venda. Só que não são muitos, porque o São Paulo é um clube com número limitado de sócios. Por isso, apresse-se. E v. vai voltar àquela época em que domingo era realmente um dia de descanso, lembra?”

2 de fevereiro de 1969.

