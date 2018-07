Atendendo ao pedido do internauta Flávio Carvalho Serpa, que editou o suplemento Informática do Estadão por muito anos, aí vai o anúncio do Gumex. Faltou só o slogan que seria usado anos mais tarde rimando o nome do produto com a expressão em latim.

O reclame data de 4 de janeiro de 1948.

