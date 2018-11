“E o trem levou…

Arroz, feijão, milho, trigo, soja, café, o trem leva tudo. Tudo de uma vez. Uma safra inteira, se for preciso. Cimento, insumos industriais, produtos industrializados, siderúrgicos. O trem vai levando. E sabe do melhor? A Rede também é Rede de Armazéns _Armazéns Gerais Ferroviários). Ela armazena e transporta sua produção. Procure a Rede. Fale com os Homens de Ferro. Procure saber tudo o que o trem pode fazer por você. Pela sua safra. Pelos seus negócios. E no próximo ano, quando alguém perguntar pela produção do ano anterior, responda simplesmente: o trem levou”

8 de dezembro de 1978.

