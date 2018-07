Soda cáustica granulada Matarazzo anunciada em 8 de agosto de 1922. As Indústrias Reunidas Fábricas Matarazzo foram criadas em 1911. Durante 30 anos, a sede central funcionou na Rua Direita, 15, com filiais em Santos e Rosário de Santa Fé, na Argentina. O grupo chegou a ter 350 empresas, entre elas portos, estaleiros, papeleiras e metalúrgicas. Foi à concordata no fim dos anos 80, na época sob comando da neta do fundador, Maria Pia Matarazzo.

8 de agosto de 1922.

Mais reclames de indústrias nacionais AQUI.

Siga-nos no Twitter!