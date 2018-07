O Lux Hotel, no centro de São Paulo, funciona no Edifício Itapetininga, um antigo prédio perto da esquina da Alameda Barão de Limeira com a Avenida São João, em frente à Praça Júlio Mesquita. O anúncio de lançamento oferecia “os mais modernos apartamentos, ricamente mobiliados, com instalação sanitária de luxo, aquecedor central fornecendo água quente a qualquer hora”. Destacava também que os 11 andares eram servidos por três elevadores “da afamada marca Suissa”. No subsolo estava instalado o restaurante Gruta Vermelha, “o mais luxuoso de São Paulo”. “Já foram alugados 20 apartamentos a pessoas distintas e de grande destaque na nossa sociedade”, destacava o texto do reclame publicado dia 11 de julho de 1930.

Imagem do Itapetininga atual, no Google Maps:



Mais reclames de imóveis AQUI

Outros de arquitetura AQUI

Siga-nos no Twitter!