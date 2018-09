“O maior negócio do Brasil, no centro do centro de São Paulo”. Assim foi anunciado, no dia 19 de junho de 1960, o lançamento do edifício Mendes Caldeira, na Praça da Sé. “Ponto de encontro de mais de cem bairros, no ponto chave das zonas bancária e judiciária de São Paulo”, destacava o anúncio.

Quinze anos depois, o ‘maior negócio do Brasil’ estava outra vez nos jornais, no dia da maior implosão da América Latina. O prédio teve de ser demolido para dar lugar às obras da Estação Sé do Metrô de São Paulo, que estavam atrasadas. Ele ficava onde hoje é o acesso norte da Estação Sé.

O edifício virou 20 toneladas de entulho com o novo método que pela primeira vez no País substituiu a demolição por picaretas. Durante semanas, 360 quilos do explosivo tritonita foram colocados em 972 furos, nos pilares do edifício de 30 andares com 364 escritórios. O Metrô convidou mil pessoas e credenciou 300 jornalistas para o espetáculo que mudou a paisagem do centro, unindo as praças Clóvis Beviláqua e a Sé.

Veja abaixo o vídeo da implosão, em 1976.

