“A perfeição do amor! A supremacia da beleza! O Egito em toda a sua glória!”. “O Egípcio”, com Peter Ustinov e Bela Darvi, dirigido por Michael Curtiz. “Fotografado com as novas e revolucionárias lentes amórficas em cinemascope”.

Em cartaz em São Paulo no dia 31 de março de 1955.

