“Eis o trabalhador que, já sem forças e muito triste, volta do trabalho. Seu intestino ele não vê, está cheio de vermes e, por isso, tem a pele amarelada, sente canseira, palpitações, queimações na boca do estômago. Ele passará seu mal à família, aos seus vizinhos e morrerá se não lhe disserem que sofre de Amarelão ou Opilação, moléstia curável prontamente com Ankilostomina Fontoura”. Publicado dia 11 de janeiro de 1929. Confira no Acervo Estadão

Outros reclames de remédios de antigamente AQUI.

Reclames do Estadão: A história do anúncio impresso

