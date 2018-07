Hoje seria incorreto e deselegante. “A moça ficou envergonhada quando o ouviu dizer: – Ela parece que nunca escova os dentes”. O texto explica as vantagens do sistema Kolynos de escova seca, com um centímetro de pasta. “Milhões de perigosos germes da boca são mortos”. 20 de abril de 1932.

