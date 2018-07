Ele venceu o espaço

“Símbolo de perseverança e determinação, Alberto Santos Dumont, o genial brasileiro que, vencendo os espaços, abriu uma nova era na história da humanidade, é bem o exemplo de quanto pode a força de vontade posta a serviço de um ideal. Perseverança, determinação e força de vontade são elementos ao seu alcance também, capazes de conduzí-lo a um futuro melhor. Faça da economia mensal de uma certa quantia uma norma constante, um hábito profícuo que lhe assegurará um porvir sem preocupações”.

O anúncio do Banco Hipotecário Lar Brasileiro é do dia 20 de janeiro de 1943, no aniversário de Santos Dumont. Veja a edição no Acervo Estadão.

Este ano o aniversário foi saudado pelo Google, com o desenho abaixo na capa do site:



