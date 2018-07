Elegância de estilo

O modelo Buick importado da General Motors era anunciado na década de 20 como um carro especial para o ‘belo sexo’, ou seja, para o público feminino:

“Uma das razões primordiais porque a mulher escolheu o Buick para seu uso particular é, sem dúvida, a elegância do seu estilo único e inconfundível, estilo que o identifica como carro de luxo. Mas o Buick foi objeto de predileção do belo sexo não só por ser um carro belo, um carro elegante, ou de belo estilo: Buick mereceu-lhes também a preferência por dar-lhes a certeza de que oferece qualidade, funcionamento e valores tais como nenhum outro carro da mesma categoria pode oferecer”.

22 de julho de 1928.

Outros reclames de automóveis AQUI.

Mais reclames de mulheres AQUI.

Siga-nos no Twitter!