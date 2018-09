Eleito pela maioria

De carona das eleições*, o consórcio Real-Aerovias anuncia que transporta 35% de todos os passageiros das linhas aéreas do Brasil, 81% dos passageiros do Norte do Paraná e 45,8% do Estado de São Paulo. “A Real-Aerovias corresponde a esta preferência colocando à disposição da maioria o serviço inigualável dos seus 70 aviões, que voam 330 horas diárias e 60.480 quilômetros de linhas, através do Brasil e das três Américas”. 13 de outubro de 1955

* O presidente eleito naquele ano foi Juscelino Kubitschek (PSD/PTB), que venceu com 35% dos votos. Os concorrentes eram Juarez Távora, Ademar de Barros e Plínio Salgado

