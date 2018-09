A Empresa Americana de Publicidade oferece assinaturas do Estadão e chama atenção para a oportunidade: “Um ano de leitura variada de novidades – as mais interessantes; informações – as mais elucidativas; e notícias – as mais completas sobre todos os aspectos da vida mundial”. E três dias de alegria, com 3 ingressos de brinde para o mais luxuoso cinema da América do Sul, o Cine Rosário.

1 de janeiro de 1930.

