Óleo de fígado de bacalhau

“Emulsão de Scott de óleo puro de fígado de bacalhau com hypophosphitos de cal e soda. Tão agradável ao paladar como o leite. O grande remédio para a cura radical da tísica, bronquites, escrofulas, raquite, anemia, debilidade em geral, defluxos, tosse crônica, afecções do peito e da garganta e todas as enfermidades consumptivas tanto nas crianças como nos adultos. Nenhum medicamento até hoje descoberto cura as moléstias do peito e vias respiratórias ou restabelece os débeis, os anêmicos e os escrofulosos com tanta rapidez como a Emulsão de Scott”. Publicado em 24 de setembro de 1890.

