Encanamento de madeira

Canos de madeira para água: “Incumbimo-nos do transporte e assentamento dos nossos encanamentos, comprometendo-nos a dar as linhas funcionando e obrigando-nos a substituir todos os canos cuja ruptura for devida ao aprodrecimento da madeira ou à ferrugem do arame que os envolve dentro de cinco anos da data do assentamento. Os preços acima incluem as juntas e serão mantidos enquanto o câmbio estiveracima de 15 dinheiros”.

Mais baratos, mais higiênicos, mais leves e tão duráveis como os de ferro, os canos de madeira eram fabricados pela Xavier da Silveira engenheiros industriais. Pelo sobrenome, uma empresa portuguesa. Publicado dia 21 de junho de 1905.

