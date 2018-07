Era uma vez uma figueira

Para quem ficou horrorizado com o anúncio mostrando o uso de pinheiros para fazer engradados, como o internauta Otávio Cafundó, da empresa Brasil Diverso Sustentabilidade e Meio Ambiente, aí vai mais um exemplo de como as coisas mudam com o passar dos anos. Hoje um anúncio desses poderia levar para a cadeia toda a direção da empresa. Mas, em 1 de abril de 1934, o texto proclamava: “Olhe para a photographia acima.É uma pequena amostra da fertilidade das terras do norte do Paraná. A gigantesca figueira que jaz por terra, ao lado de cujo tronco os homens tornan-se pigmeus, é padrão de terra boa, de terra virgem, que dá em troca de quem a cultiva prosperidade e riqueza. Lá tudo é grandioso, o trabalho remunerador, o clima saluberrimo. É a região do próximo futuro, a região de quem ambiciona tirar do solo o que de melhor elle pode dar”.

