Chegou a IBM Elétrica. “A eletricidade faz o trabalho…você escreve mais em menos tempo. Está cientificamente provado: o esforço que você despende com a IBM Elétrica é 95,4% menos do que com as máquinas de escrever comuns”. Anúncio publicado dia 15 de dezembro de 1957.

