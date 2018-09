Escreva sem riscos

“Do mar ao céu, escreve sem riscos. A famosa alimentação mágica garante-a contra estravazamentos, tanto ao nível do mar, como em qualquer altitude. Mesmo onde as canetas comuns derraman, a Eversharp entusiasma… Há também a sua famosa ponta mágica que, ágil e macia, desliza sem ruído, dizendo em silêncio os pensamentos do seu dono…

Há a sua espessura, especialmente estudada para uma concepção nova de conforto… E, ainda, o seu prendedor firme e seguro, de prata esterlina banhada em ouro 14 quilates, completando com um toque de rara fidalguia a beleza de coloridos originais e atraentes. Use o conjunto – para dupla satisfação! Há de encantá-lo também, a graciosa lapiseira de repetição…. Basta um toque no seu bolão mágico e as pontas surgem com a precisão e rapidez de uma metralhadora”.

O anúncio com os soldados no avião de guerra que compara a lapiseira a uma metralhadora foi publicado em 15 de julho de 1945.