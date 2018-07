O presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse que tênis é esporte da burguesia. Nos anos 50 a Souza Cruz já dava a entender que o esporte é para poucos. No anúncio do cigarro Luiz XV, a ilustração da mulher com a raquete na mão pronta para dar o saque na quadra de tênis traz o texto define o produto: “O requinte de ontem para uma elite de hoje”.

7 de dezembro de 1954.

Outros reclames de cigarro aqui.

Siga-nos no Twitter!