Espuma embelezadora

Lançado em 1913, o sabonete Gessy foi um dos pioneiros no mercado de higiene pessoal no Brasil. No começo era para a família toda, mas ao poucos passou a ser oferecido exclusivamente ao público feminino. O produto dominou o mercado de sabonetes no Brasil até a década de 30. No início os donos da Gessy não investiam em publicidade. Achavam os “reclames” um desperdício. Com a chegada das multinacionais Lever e Palmolive, a empresa mudou de estratégia. Em 1960 a marca foi comprada pela Lever. O reclame acima é de 1 de setembro de 1928.

Veja abaixo uma propaganda na TV dos anos 60:

