Programa Estadão no Ar – Filme para a televisão gravado na redação do jornal O Estado de S. Paulo em 1986 chamava as principais notícias da edição do fim de semana. Paola Gentile, Irene Vucovix, Célia Romano, Cley Scholz, Robson Pereira, Moacyr Castro e Miguel Jorge aparecem no vídeo. As chamadas eram para notícias de política e economia na época do Plano Cruzado.

Mais vídeos AQUI

Siga-nos no Twitter!