São José de Anchieta em anúncio de imóveis em Itanhaém

“Peruíbe, a praia onde Anchieta escreveu na areia seus poemas à Virgem!” O anúncio com ofertas de lotes na estância balneária de Itanhaém, publicado pela Companha Melhoramentos, destacava que a Rodovia Anchieta já estava autorizada para ser construída. A estrada estava autorizada desde 4 de janeiro de 1929 pelo governador Júlio Prestes, mas só foi iniciada em 1939 e concluída em 1949. A Rodovia dos Imigrantes só seria inaugurada em 1976 – e a segunda fase em dezembro de 2002. Os novos acessos deram impulso à expansão imobiliária em Itanhaém, segundo município mais antigo do Brasil, criado em 1532 com o nome de Nossa Senhora da Conceição de Itanhaém e sede da antiga capitania de São Vicente. Já existem estudos para a construção de uma nova Imigrantes, partindo do Rodoanel, para desafogar o trânsito em direção ao litoral Sul, área que será beneficiada com investimentos da Petrobrás na exploração do pré-sal.

O anúncio é de 16 de dezembro de 1945. Confira a edição original no Acervo Estadão.

