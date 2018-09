Estrela do Salão

“O Volkswagen 1.600 já está no VI Salão do Automóvel. Até que enfim chegou o seu dia de ver um Volkswagen 4 portas. Um Volkwagen de faróis retangulares, motor 60HP, painel tipo jacarandá… Bem, melhor do que ficar lendo essas novidades é v. ir vê-las. A partir de hoje, elas estão no Salão do Automóvel esperando a sua visita. Vá ao Ibirapuera. Afinal, não é todo dia que aparece um Volkswagen 4 portas”.

Publicado dia 23 de novembro de 1968

Outros reclames de automóveis AQUI.