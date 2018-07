“Norte América curvada ante o Brasil. A estátua da Liberdade, em Nova York, ereta sobre o seu pedestal altíssimo, empunhando com a destra o facho fulgurante, curvou o dorso colossal de bronze, ante os dois grandes valores, ante os dois expoentes máximos da nossa terra: o presidente eleito da República e o chocolate Lacta”.

29 de junho de 1919 (ano em que Epitácio Pessoa foi eleito no fim do governo de Delfim Moreira). Confira a página no