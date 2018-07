O Rei do Vapor e o Rei do Carvão olham ansiosamente para o bebê Eletricidade. Caricatura de 1881, realçando as tecnologias, a antiga e a nova, em oposição simbólica. Ilustração do livro ‘Uma história social da mídia – de Gutenberg à internet (Briggs, Asa, 1921;Zahar, 2006).

