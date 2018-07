Ex-fumante combate o CO2

No dia internacional contra o tabagismo, aqui vai mais uma imagem do boneco Michelin nos tempos em que ele ainda era fumante. A Michelin promove esta semana no Rio um debate sobre projetos de mobilidade rodoviária sustentáveis.O presidente mundial da Michelin, Michel Rollier, disse na abertura que a indústria automobilística pode reduzir a níveis muito baixos as emissões de dióxido de carbono (CO2) dos automóveis, de cerca de 50 gramas por veículo, por meio de tecnologias que também envolvem os pneus. O mascote da marca, como este blog já mostrou, fumou até charuto antes de começar a preocupar-se com o meio ambiente. A imagem acima é de 20 de novembro de 1916.

Outros reclames de cigarro aqui.

Siga-nos no Twitter!