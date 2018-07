Ferrovia São Paulo-Paraná

“A companhia de Terras do Paraná tem o prazer de comunicar a todos os interessados na compra de terras que, em vista da grande afluência de pessoas que demandam por suas terras, entrou em entendimento com a Companhia Ferroviária São Paulo-Paraná e conseguiu que seja feita, a contar do dia 15 de janeiro próximo, no horário de seus trens, uma redução de quase duas horas, tornando, deste modo, a viagem Ourinhos a Londrina, e vice-versa, mais rápida.

Esta redução no horário da Estrada de Ferro São Paulo-Paraná, além de ser de suma importância para laboriosas colonias da Companhia de Terras, representa mais um passo dado em benefício das mesmas, assim como de toda a zona pela referida Estrada servida.

A Companhia de Terras Norte do Paraná, com suas terras roxas apuradas, cuja profundidade varia de 15 a 25 metros, em massa homogênea, é e será sempre, insofismavelvente, a empresa que melhores vantagens oferece”.

33 de dezembro de 1933. Confira a edição no Acervo Estadão.

