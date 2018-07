Fidel Castro em 1961

Fidel Castro em caricatura assinada por Biganti, em 1 de julho de 1961.

Sob embargo comercial dos Estados Unidos, Cuba negociava a troca de tratores por prisioneiros políticos americanos. No dia 29 de junho de 1961, o presidente John Kennedy declarava em entrevista publicada no Estadão: “O chefe de governo cubano rejeitou a oferta de cincoenta tratores agrícolas oferecidos pela comissão negociadora. Exige agora tratores pesados, de tipo diverso, que podem ser utilizados para outros fins, não necessariamente agrícolas. Assim, a menos que ele modifique sua posição, a situação não mudará. Esperamos que os prisioneiros possam ser libertados”.

Com a negociação, 1.100 combatentes capturados na fracassada invasão da Baía dos Porcos foram devolvidos aos Estados Unidos. No início Cuba exigia 500 tratores. Mas Fidel Castro subiu a exigência para US$ 28 milhões. No final, os prisioneiros foram libertados em troca de US$ 53 milhões em alimentos e remédios.

