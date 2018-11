“Mappin Stores Sociedade Anônima Inglesa. Quinto dia do grande saldo. Preços reduzidos em todas as seções da casa. Para crianças, lindos vestidinhos de casimira, etamine e seda. Artigos um tanto ‘fanés’ que saldamos a preços baratíssimos. Brassières para bebês, em qualidades finíssimas, Pela metade do preço original”.

18 de fevereiro de 1916.

