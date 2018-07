Embalagem de caixa de formigas tanajuras vestidas (sim, com roupinhas de formiga) vendidas na loja do pintor Jules Martin, famoso por ter idealizado o viaduto do Chá, em São Paulo. Se você acha isso estranho, saiba que na época, em fins do século XIX e início do século XX, as tanajuras eram vendidas tostadinhas como castanhas nas ruas de São Paulo. Mais detalhes no artigo “Insetos em presépios e as “formigas vestidas” de Jules Martin (1832-1906): uma curiosa manufatura paulistana do final do século XIX”, publicada nos Anais do Museu Paulista. Enviado pela internauta Mônica Yamagawa. Leia aqui a Documento íntegra PDF

Formigas vestidas de Jules Martin, em ilustração da revista “Le Nature”, de 1888.

