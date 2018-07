Fósforo queimado? Beba Catuase Composta

“Como homem, você ainda não é um fracassado! Reconquiste sua virilidade livrando-se desse terrível complexo que o deprime moral e fisicamente perante a sociedade. Catuase Composta é o remédio que você tanto procurava. Preparado com um grande vegetal da nossa flora, suas propriedades estimulantes e vitalizadoras, em combinação com o alcalóide de ‘loimbeheos’ e hormônio cerebral e testicular, agem rapidamente no combate à debilidade neuro-muscular e viril, estenia (fraqueza nervosa), desânimo. Usar dois meses seguidos”.

Hoje o anúncio poderia ser considerada politicamente incorreto, ao dizer que a doença (impotência) “deprime moral e fisicamente perante a sociedade”. Publicado em 4 de setembro de 1955.

