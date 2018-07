Fotografia americana

A primeira loja de fotografia de São Paulo: “O proprietário deste estabelecimento, de volta da sua viagem à Europa, continua a trabalhar no mesmo estabelecimento, o qual se acha com máquinas e utensílios os mais modernos. Neste estabelecimento, que conta 16 anos de existência (o mais antigo da província) continua-se a trabalhar por todos os sistemas de fotografia, desde o retrato com a mais pequena miniatura até ao tamanho natural! Encarrega-se de mandar pintar em Paris pelos melhores pintores, qualquer retrato em busto, ou corpo inteiro, a óleo, pastel ou aquarela, bastando para isso um pequeno retrato da pessoa que se quiser retratar. Trabalhando-se todos os dias, das dez da manhã às 4 horas da tarde, não importando o tempo chuvoso. Aos senhores fotógrafos, encontrarão neste estabelecimento tudo que é mister à mesma arte, e pelos preços do Rio de Janeiro. R$ 5 mil a dúzia!!!”

23 de novembro de 1878.

Mais reclames de fotografia aqui.

Siga-nos no Twitter!