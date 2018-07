“Frango com gosto de frango: A arte de temperar se completa com a escolha de uma gordura cujo aroma e gosto não encubram o paladar próprio do alimento. Por isso foi idealizada essa gordura especial extra-suave – levíssima – que, isenta de cheiro e sabor, realça o paladar natural de cada prato”.

28 de setembro de 1961.

