Gabinete Magnético da Sonâmbula Luiza

“O Gabinete Magnético da Rua Esperança número 3. O Sr. d. Pedro Pollero, professor de magnetismo, com diploma da Sociedade Magnética da Itália, condecorado com a medalha de ouro da mesma sociedade, tem a honra de oferecer ao ilustrado público desta capital o seu gabinete magnético com a célebre Sonâmbula Luiza. Também se consulta enfermidades de crianças, senhoras e homens, tudo sob o efeito do sonambulismo. Também se adivinha qualquer cousa que uma pessoa queira saber”.

14 de julho de 1878. Confira a edição no Acervo Estadão.

Mais anúncios classificados de antigamente AQUI.

Reclames do Estadão: A história do anúncio impresso

Instagram Twitter Facebook Pinterest Tumblr