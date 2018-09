O anúncio do modelo 78 garantia que o Galaxie fazia economia, apesar de não ser esta a obrigação de um carro com tamanho conforto (tinha 5,33 metros de comprimento e bancos que pareciam sofás). Foram produzidas 77,8 mil unidades desde o lançamento, em 1967, até 1983, quando saiu de linha na crise do petróleo.

O anúncio é de 22 de setembro de 1978

