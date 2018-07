“Novas artérias ligando a rua 24 de Maio à Avenida São João”. Assim era apresentado, na edição do Estado do dia 10 de junho de 1960, o centro comercial Grandes Galerias. O anúncio do projeto de construção foi publicado pela empresa de incorporação e construção Alfredo Mathias. Na época, o espaço era apresentado como ‘o maior centro comercial de São Paulo, num único e majestoso conjunto’. A concepção arquitetônica era ‘inteiramente nova, resultado de pesquisas realizadas em shopping centers de outras parte do mundo’. Hoje o shopping Grandes Galerias, ou 24 de Maio, é conhecido como Galeria do Rock.

